3 марта, 05:06

Уиткофф заявил о недоумении из-за позиции Ирана о праве на обогащение урана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью Fox News раскрыл детали провальных переговоров с Ираном. По его словам, американская делегация, включая зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, была озадачена, когда иранская сторона заявила о своём неотъемлемом праве на обогащение урана.

Уиткофф признался, что после такого заявления они с Кушнером просто переглянулись в недоумении. Он также отметил, что невозможность достичь соглашения стала очевидна уже после второго раунда переговоров, а третий Вашингтон рассматривал как последний шанс.

Трамп заявил, что Иран мог получить ядерное оружие три года назад
Трамп заявил, что Иран мог получить ядерное оружие три года назад

Напомним, 28 февраля Израиль совместно с США начал наносить удары по Ирану. В ответ Исламская Республика открыла огонь по американским базам на Ближнем Востоке. В тот же день погиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи. По словам госсекретаря США Марко Рубио, дальше Исламская Республика столкнётся с ещё более суровыми ударами, целями которых станет ликвидация баллистических ракет малой дальности и военно-морских объектов Тегерана.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

Артём Гапоненко
