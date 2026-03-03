Уиткофф заявил о недоумении из-за позиции Ирана о праве на обогащение урана

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью Fox News раскрыл детали провальных переговоров с Ираном. По его словам, американская делегация, включая зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, была озадачена, когда иранская сторона заявила о своём неотъемлемом праве на обогащение урана.

Уиткофф признался, что после такого заявления они с Кушнером просто переглянулись в недоумении. Он также отметил, что невозможность достичь соглашения стала очевидна уже после второго раунда переговоров, а третий Вашингтон рассматривал как последний шанс.