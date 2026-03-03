Владимир Путин
Регион
3 марта, 05:55

Цены на туры в Азию взлетели вдвое из-за войны на Ближнем Востоке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drazen Zigic

Цены на туры в Азию взлетели почти вдвое из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на данные турагентов.

На фоне напряжённой обстановки в ОАЭ, Катаре и Бахрейне россияне переключились на другие направления. Тур в Таиланд на 10 ночей на двоих теперь стоит до 300 тысяч рублей — ещё пять дней назад его можно было купить за 160–170 тысяч. Самым дорогим направлением стал вьетнамский Фукуок: минимальная цена на аналогичный тур — 280 тысяч вместо прежних 150 тысяч. Хотя во Вьетнаме сейчас не сезон, туристы выбирают его ради спокойной обстановки.

По словам туроператоров, снижения цен ждать не стоит — стоимость билетов и спрос будут только расти. Они советуют бронировать места в отелях заранее.

«Хочется целовать землю родную»: Вернувшиеся из ОАЭ россияне рассказали о сиренах, взрывах и пути домой
Ранее Life.ru сообщал, что россияне в спешке раскупили почти все билеты на ближайшие рейсы из Дубая в Москву на фоне боевых действий в ОАЭ. Стоимость доходила до 90 тысяч рублей. Продажи открыли авиакомпании Flydubai и Emirates, места разобрали практически мгновенно, в аэропорту выстроились очереди. Первые за три дня рейсы уже приземлились в Москве, Казани и Екатеринбурге.

