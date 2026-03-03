Цены на туры в Азию взлетели вдвое из-за войны на Ближнем Востоке

На фоне напряжённой обстановки в ОАЭ, Катаре и Бахрейне россияне переключились на другие направления. Тур в Таиланд на 10 ночей на двоих теперь стоит до 300 тысяч рублей — ещё пять дней назад его можно было купить за 160–170 тысяч. Самым дорогим направлением стал вьетнамский Фукуок: минимальная цена на аналогичный тур — 280 тысяч вместо прежних 150 тысяч. Хотя во Вьетнаме сейчас не сезон, туристы выбирают его ради спокойной обстановки.