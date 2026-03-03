Трамп заявил о почти бесконечных запасах оружия США
Президент США Дональд Трамп утверждает, что запасы боеприпасов среднего и крупного калибра у Штатов находятся на рекордном уровне. По словам американского лидера, текущие объёмы вооружений позволяют вести военные действия практически без ограничений по времени.
«Запасы боеприпасов Соединённых Штатов среднего и большого калибра никогда не были так велики… мы располагаем практически неограниченными запасами этого оружия. Войны можно вести «вечно» и очень успешно, используя только эти запасы», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Он добавил, что значительная часть боеприпасов размещена за пределами территории США. Ранее Трамп допускал, что военная операция против Ирана может продлиться дольше первоначально обозначенных сроков. Он хвастался, что Вашингтону удалось полностью обезглавить руководство Исламской Республики, и даже назвал трёх возможных кандидатов на пост преемника Хаменеи. Он также отметил, что США планировали уничтожить руководство Ирана за несколько недель, но справились всего за день.
