Трамп заявил о почти бесконечных запасах оружия США

Президент США Дональд Трамп утверждает, что запасы боеприпасов среднего и крупного калибра у Штатов находятся на рекордном уровне. По словам американского лидера, текущие объёмы вооружений позволяют вести военные действия практически без ограничений по времени.

«Запасы боеприпасов Соединённых Штатов среднего и большого калибра никогда не были так велики… мы располагаем практически неограниченными запасами этого оружия. Войны можно вести «вечно» и очень успешно, используя только эти запасы», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.