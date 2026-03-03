Владимир Путин
Худший подарок на 8 Марта — тот, на котором сэкономили, уверена актриса Эвелина Блёданс. По её словам, иногда лучше ничего не дарить, чем вручать безвкусные безделушки из масс-маркета. В беседе с Общественной Службой Новостей звезда подчеркнула, что эксклюзивный презент, не имеющий аналогов, станет идеальным решением.

Например, это может быть уникальное кольцо, пусть даже не из драгметалла. А набор посуды, который может купить любой, только испортит настроение. При этом сама артистка не ждёт сюрпризов от мужчин. Лучший подарок она способна сделать себе сама.

«У меня ожидается неделя ретритов и отдыха. Сначала, правда, закончу пару проектов, а потом уже можно отправляться на отдых. И в целом удивить меня подарком способна я сама, потому что уж я точно на себе экономить не буду», — подчеркнула Блёданс.

Ранее Эвелина Блёданс рассказала о повышенном внимании поклонников. Актриса всегда умела привлекать внимание мужчин. В частности, представители сильного пола любят рассматривать её откровенные снимки в соцсетях. А кто-то даже шлёт звезде собственные фотографии интимного характера.

