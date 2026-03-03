Искусственный лёд и снег на Олимпийских играх давно стали привычным явлением. Многие соревнования проводятся под крышей, для лыжных трасс больше не нужно ждать естественных осадков, рассказал заведующий кафедрой спортивного менеджмента Университета «Синергия», профессор Владимир Леднёв. По его словам, спортсмены уже давно адаптировались к таким условиям.

За столетнюю историю зимние Олимпиады принимали всего 13 стран. Традиционно это альпийские государства, «северные» страны, а также Россия, Корея и Китай, добавившиеся в XXI веке. Игры в Сочи 2014 года доказали: проводить зимнюю Олимпиаду можно даже в субтропиках.

Поэтому гавная проблема современных Игр — колоссальные затраты, а не климат. С ростом числа дисциплин и участников организация становится неподъёмной для многих стран. Сегодня заявок на проведение мало, но их подают страны с полным пониманием ответственности, подчеркнул собеседник RuNews24.ru.

Ранее в интервью Life.ru Михаил Дегтярёв заявил, что Олимпийские игры в Италии станут переходным этапом для российского спорта. Глава ОКР отметил, что в дальнейшем Москва рассчитывает на снятие ограничений.