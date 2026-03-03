Настырные мошенники повторно атакуют россиян после провала первого развода

Мошенники продолжают атаковать своих жертв даже после провала первой попытки, предупредили в Управлении по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД по Московской области и Главном управлении региональной безопасности. Об этом сообщает «Радио 1».

Так, жителю региона со взломанного аккаунта знакомого прислали вредоносный файл. Мужчина скачал его, но заподозрил неладное, отключил интернет и удалил, что предотвратило взлом. Однако аферисты не остановились: они позвонили и, представившись полицейскими, попытались убедить его, что его деньги ушли на финансирование ВСУ.

В ведомстве призвали сохранять бдительность, не открывать файлы от незнакомцев и немедленно удалять подозрительные программы. Даже если звонящий представляется сотрудником госструктур, нельзя передавать ему личные данные.