3 марта, 09:55

Генконсульство Израиля в Петербурге приостановило работу «до дальнейшего уведомления»

Обложка © russia-israel.com

Генеральное консульство Израиля в Санкт-Петербурге объявило о временном прекращении оказания консульских услуг. Сообщение об этом опубликовано в официальном Telegram-канале дипмиссии.

«Со 2 марта 2026 года до дальнейшего уведомления консульские услуги не будут оказываться. Следите за обновлениями в наших социальных сетях», — говорится в сообщении.

Причины приостановки работы не уточняются.

Генеральное консульство Израиля открылось в Петербурге в июне 2011 года. Это была первая дипломатическая миссия Израиля, открытая за пределами Москвы, и первое генконсульство страны во всей Центральной и Восточной Европе. Открытие совпало с 20-летием восстановления дипломатических отношений между Россией и Израилем. В зону ответственности учреждения входит весь Северо-Западный федеральный округ, включая Санкт-Петербург, Ленинградскую область, Карелию, Коми, Архангельскую, Вологодскую, Калининградскую, Мурманскую, Новгородскую, Псковскую области и Ненецкий автономный округ.

Израиль начал наземную операцию в Ливане

Напомним, 28 февраля Израиль и США развернули совместную военную кампанию против Ирана, подвергнув бомбардировке крупные города. В результате авиаударов погиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. По последним данным, жертвами стали 555 человек, разрушения затронули 131 район. Москва решительно осудила действия Вашингтона и Тель-Авива. В Израиле тем временем заявили, что атаки будут продолжаться с новой силой и «столько, сколько потребуется».

