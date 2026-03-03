Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 марта, 10:09

У Кремля нет ясности по срокам и месту новых переговоров по Украине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Москве пока не готовы объявить детали следующего раунда консультаций по урегулированию на Украине. Ни дата, ни место пока не определены. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал проинформировать, как только появятся конкретные договорённости.

«Пока никакой ясности по срокам и месту [нового раунда переговоров по Украине] нет. Как только она появится, мы вас проинформируем», — заявил представитель Кремля.

«Главное — победа»: Медведев предупредил, что переговоры могут оказаться новой минской ловушкой
«Главное — победа»: Медведев предупредил, что переговоры могут оказаться новой минской ловушкой

Ранее Life.ru писал, что переговоры России, США и Украины, запланированные на 5–8 марта, могут состояться, но не в Абу-Даби, а в Турции или Швейцарии из-за боевых действий. Киев считает важным вовлечь Китай в переговорный процесс с Россией.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Украина
  • Переговоры по Украине
  • Мировая политика
  • Политика
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar