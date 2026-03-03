У Кремля нет ясности по срокам и месту новых переговоров по Украине
Обложка © Life.ru
В Москве пока не готовы объявить детали следующего раунда консультаций по урегулированию на Украине. Ни дата, ни место пока не определены. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал проинформировать, как только появятся конкретные договорённости.
«Пока никакой ясности по срокам и месту [нового раунда переговоров по Украине] нет. Как только она появится, мы вас проинформируем», — заявил представитель Кремля.
Ранее Life.ru писал, что переговоры России, США и Украины, запланированные на 5–8 марта, могут состояться, но не в Абу-Даби, а в Турции или Швейцарии из-за боевых действий. Киев считает важным вовлечь Китай в переговорный процесс с Россией.
