У Кремля нет ясности по срокам и месту новых переговоров по Украине

В Москве пока не готовы объявить детали следующего раунда консультаций по урегулированию на Украине. Ни дата, ни место пока не определены. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал проинформировать, как только появятся конкретные договорённости.

«Пока никакой ясности по срокам и месту [нового раунда переговоров по Украине] нет. Как только она появится, мы вас проинформируем», — заявил представитель Кремля.