Личный джет Роналду вылетел из Эр-Рияда после нового удара

Форвард саудовского футбольного клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду мог покинуть Эр-Рияд на своём частном самолёте, после того как иранские военные начали наносить ответные удары по объектам в Саудовской Аравии, в том числе по американскому посольству. Об этом сообщает газета The Sun.

Легендарному футболисту принадлежит джет Bombardier Global Express XRS, его бортовой номер — LX-GOL. Самолёт был приобретён спортсменом в 2024 году. Именно по этим данным был отслежен лайнер на сервисе FlightRadar вечером 2 марта. Маршрут следования: из Эр-Рияда до Мадрида. Джет пролетел через Египет и над Средиземным морем.

На данный момент точно неизвестно, был ли сам 41-летний Роналду на борту самолёта. Однако, учитывая, что футболист играет в саудовской лиге за «Аль-Наср», а ближайший матч команды был перенесён на неопределённый срок из-за эскалации на Ближнем Востоке, то у Роналду не было оснований продолжать находиться в Эр-Рияде.