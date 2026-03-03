Личный джет Роналду вылетел из Эр-Рияда после нового удара
Обложка © ТАСС / ЕРА
Форвард саудовского футбольного клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду мог покинуть Эр-Рияд на своём частном самолёте, после того как иранские военные начали наносить ответные удары по объектам в Саудовской Аравии, в том числе по американскому посольству. Об этом сообщает газета The Sun.
Легендарному футболисту принадлежит джет Bombardier Global Express XRS, его бортовой номер — LX-GOL. Самолёт был приобретён спортсменом в 2024 году. Именно по этим данным был отслежен лайнер на сервисе FlightRadar вечером 2 марта. Маршрут следования: из Эр-Рияда до Мадрида. Джет пролетел через Египет и над Средиземным морем.
На данный момент точно неизвестно, был ли сам 41-летний Роналду на борту самолёта. Однако, учитывая, что футболист играет в саудовской лиге за «Аль-Наср», а ближайший матч команды был перенесён на неопределённый срок из-за эскалации на Ближнем Востоке, то у Роналду не было оснований продолжать находиться в Эр-Рияде.
Ранее Life.ru уже писал о взрыве на территории американской дипмиссии в Эр-Рияде, после которого вспыхнул пожар. Предварительно, удар мог быть нанесён дроном-камикадзе. В момент атаки здание оказалось пустым, поэтому сотрудники не пострадали.
Все самое важное и актуальное в одном месте — в разделе «Главные новости» на Life.ru.