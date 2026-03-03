Бывший арбитр РПЛ Федотов разобрал работу судей в матче «Сочи» – «Спартак»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов разобрал судейство в матче «Сочи» — «Спартак» (2:3). По его мнению, на пятой минуте Евгений Буланов ошибочно назначил пенальти в ворота «Сочи», VAR правильно вмешался, отменив решение. На 21-й минуте судья верно поставил 11-метровый за игру рукой.

А вот отмена гола «Спартака» на 41-й минуте — пограничный момент. Федотов считает, что это неконтролируемый вынос, значит арбитры поступили по рекомендациям ФИФА. На 90+9-й минуте после показа жёлтых карточек время уже истекло, но Буланов дал ещё один угловой. VAR зафиксировал задержку за футболку и назначил пенальти в ворота «Спартака».

«Оценку снижать не стал, потому что такое можно не заметить в динамике. И в целом Буланов хорошо смотрелся на поле, игроки его слушались», — отметил Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Напомним, футболисты московского «Спартака» одержали победу над командой «Сочи» со счётом 3:2 в гостевом матче 19-го тура чемпионата России. Встреча должна была пройти на сочинском стадионе «Фишт» 1 марта, но её перенесли из-за атаки беспилотников на 2 марта.