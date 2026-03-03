Владимир Путин
В окружении Тарантино опровергли слухи о его гибели при ударе по Израилю

Обложка © ТАСС / АР

В соцсетях распространилась информация о гибели знаменитого голливудского режиссёра Квентина Тарантино в Израиле. Источники, близкие к его семье сообщили, что режиссёр не пострадал. Ни ему, ни его родным ничего не угрожает, пишет портал TMZ.

«Квентин жив, у него всё в порядке, и у его семьи тоже», — заявил источник, опровергнув панические посты в соцсетях.

Тарантино с супругой и детьми живёт на две страны — в Израиле и Лос-Анджелесе. С января 2025 года он находится в творческой паузе и пока не планирует снимать кино.

Ранее сообщалось, что кипрский дом Аллы Пугачёвой в Лимасоле мог оказаться в зоне риска после удара Ирана по британской авиабазе Акротири, расположенной неподалёку. Местные жители слышали взрывы, но оповещений не поступало, а бомбоубежищ в городе нет. Сама певица на связь не выходила, однако накануне традиционно «разрешила весну» в соцсетях. Она находится в Лимасоле с детьми, пока её супруг гастролирует по Европе, и живёт в особняке стоимостью около четырёх миллионов евро.

