Концерт Малежика в Обнинске отменили из-за низких продаж, но ему забыли сообщить

Сольное выступление 79-летнего певца Вячеслава Малежика, запланированное на 4 марта в Обнинске, не состоялось из-за отсутствия зрительского спроса. Как сообщает Telegram-канал SHOT, концерт в итоге решили отменить, но артиста в известность не поставили.

Организаторы открыли продажу билетов за полтора месяца, но из 600 мест удалось реализовать меньше 300. Цена варьировалась от 1,5 до 3 тысяч рублей. Несмотря на решение отменить выступление, певца в известность не поставили. О том, что его выступление не состоится, Малежик узнал от журналистов. Возмущённый артист заявил, что намерен разбираться с организаторами.

Вячеслав Малежик — известный советский и российский певец, экс-участник ВИА «Весёлые ребята», «Голубые гитары» и «Мозаика». В числе его популярных хитов — песни «200 лет», «Провинциалка», «Мозаика» и «Лилипутик».

Ранее стало известно о неожиданной отмене всех концертов комика Алексея Щербакова в рамках тура 25/26. Выступление в Москве, запланированное на 2 апреля в зале «Москва», также отменили — билеты возвращают, а анонс исчез с сайта площадки, хотя продажи почти завершились. На официальном сайте артиста сейчас нет ни одной даты в российских городах. Макар из «Что было дальше?» выразил надежду, что «у Лёши всё будет хорошо».