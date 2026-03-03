Владимир Путин
3 марта, 13:52

КХЛ перенесла матч «Сочи» — «Локомотив» в Ярославль

Обложка © ТАСС / Максим Константинов

Матч регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Сочи» и «Локомотивом» состоится в Ярославле 4 марта. Обе команды уже поставлены в известность и выразили своё согласие, сообщила пресс-служба турнира.

«Лига в связи с форс-мажорными обстоятельствами и по договорённости хоккейных клубов «Сочи» и «Локомотив» приняла решение о переносе места проведения матча», — отмечается в заявлении.

«Спартак» обыграл «Сочи» в перенесённом на сутки из-за угрозы БПЛА матче

Ранее, 23 февраля, матч между «Сочи» и ЦСКА не был доигран из-за угрозы атаки беспилотников. Встреча была остановлена, и всех попросили пройти в укрытие. Предполагается, что игру команды завершат 11 марта в Москве.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

Татьяна Миссуми
