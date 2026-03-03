Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 марта, 14:17

В США появился сайт, отслеживающий миллиардные траты на войну с Ираном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mehaniq

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mehaniq

Американские налогоплательщики теперь могут в режиме онлайн наблюдать, во сколько им обходится ближневосточная кампания. В Интернете заработал сайт, который фиксирует каждую секунду конфликта. Ресурс под названием Cost of the Iran War начал подсчёт с момента начала операции 28 февраля.

На данный момент сумма уже приближается к 2 миллиардам долларов. Счётчик учитывает содержание личного состава, кораблей, самолётов и прочие сопутствующие расходы. Согласно данным портала, США тратят на боевые действия 4,4 тысячи долларов в секунду. Ежедневные операционные расходы оцениваются в 220 миллионов долларов, а содержание флота в регионе обходится в 15,7–21,5 миллиона в сутки.

Сайт также фиксирует потери в технике. Например, уничтожение трёх истребителей F-15E (по официальной версии, из-за дружественного огня) обошлось Пентагону в 270 миллионов долларов. Ещё 538 миллионов стоили ракетно-бомбовые удары по иранской территории.

США рискуют развязать «кровавую баню» далеко за пределами Ирана, предупредил востоковед
США рискуют развязать «кровавую баню» далеко за пределами Ирана, предупредил востоковед

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что иранское руководство полностью уничтожено, а значит для переговоров уже «слишком поздно». Кроме того, он сообщил, что страна готова «вести войны вечно» благодаря рекордным запасам боеприпасов беспрецедентного объёма и качества, часть которых уже размещена за рубежом. По его словам, конфликты могут идти очень успешно с использованием только этих запасов, и Америка готова побеждать по-крупному.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • США
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Иран
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar