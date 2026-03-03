В США появился сайт, отслеживающий миллиардные траты на войну с Ираном

Американские налогоплательщики теперь могут в режиме онлайн наблюдать, во сколько им обходится ближневосточная кампания. В Интернете заработал сайт, который фиксирует каждую секунду конфликта. Ресурс под названием Cost of the Iran War начал подсчёт с момента начала операции 28 февраля.

На данный момент сумма уже приближается к 2 миллиардам долларов. Счётчик учитывает содержание личного состава, кораблей, самолётов и прочие сопутствующие расходы. Согласно данным портала, США тратят на боевые действия 4,4 тысячи долларов в секунду. Ежедневные операционные расходы оцениваются в 220 миллионов долларов, а содержание флота в регионе обходится в 15,7–21,5 миллиона в сутки.

Сайт также фиксирует потери в технике. Например, уничтожение трёх истребителей F-15E (по официальной версии, из-за дружественного огня) обошлось Пентагону в 270 миллионов долларов. Ещё 538 миллионов стоили ракетно-бомбовые удары по иранской территории.