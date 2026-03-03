Здание офиса Совета экспертов в Куме успело эвакуироваться до удара

Американская ракета прилетела в пустое здание офиса Совета экспертов в иранском городе Кум, где должны были проходить выборы нового верховного лидера страны. Поэтому нет жертв и пострадавших. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Ирана.

Там пояснили, что все находившиеся в здании была заранее эвакуированы, как только прозвучала воздушная тревога. О масштабе разрушений самого офиса Совета экспертов не уточняется.