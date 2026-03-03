Здание офиса Совета экспертов в Куме успело эвакуироваться до удара
Обложка © X / VoiceOfLevant
Американская ракета прилетела в пустое здание офиса Совета экспертов в иранском городе Кум, где должны были проходить выборы нового верховного лидера страны. Поэтому нет жертв и пострадавших. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Ирана.
Там пояснили, что все находившиеся в здании была заранее эвакуированы, как только прозвучала воздушная тревога. О масштабе разрушений самого офиса Совета экспертов не уточняется.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб в собственной резиденции 28 февраля — в первый день военной кампании Израиля и США. Сегодня, 3 марта, в иранском городе Кум проходят выборы нового верховного лидера страны. Там в одном из зданий заседает Совет экспертов. Однако ранее поступила информация, что туда прилетела американская ракета.
