Мадрид ответил Трампу на угрозу прекратить торговлю с Испанией из-за Ирана

Испанское правительство назвало Мадрид надёжным торговым партнёром для Вашингтона. Власти потребовали от США уважать международное право и двусторонние соглашения с Евросоюзом. Так в европейской стране отреагировали на слова президента Дональда Трампа о прекращении торговли с Испанией. Об этом сообщает издание El Pais.

Кабинет министров подчеркнул, что Испания является ключевым членом НАТО и крупной экспортной державой в ЕС. Страна поддерживает надёжные торговые отношения со 195 государствами мира, включая Соединённые Штаты. Мадрид напомнил о взаимовыгодном характере сотрудничества с Вашингтоном.

«Если администрация США желает пересмотреть их [отношения], она должна сделать это, уважая автономию частных компаний, международное право и двусторонние соглашения между Европейским союзом и США», — отметило испанское правительство.