Мадрид ответил Трампу на угрозу прекратить торговлю с Испанией из-за Ирана
Испанское правительство назвало Мадрид надёжным торговым партнёром для Вашингтона. Власти потребовали от США уважать международное право и двусторонние соглашения с Евросоюзом. Так в европейской стране отреагировали на слова президента Дональда Трампа о прекращении торговли с Испанией. Об этом сообщает издание El Pais.
Кабинет министров подчеркнул, что Испания является ключевым членом НАТО и крупной экспортной державой в ЕС. Страна поддерживает надёжные торговые отношения со 195 государствами мира, включая Соединённые Штаты. Мадрид напомнил о взаимовыгодном характере сотрудничества с Вашингтоном.
«Если администрация США желает пересмотреть их [отношения], она должна сделать это, уважая автономию частных компаний, международное право и двусторонние соглашения между Европейским союзом и США», — отметило испанское правительство.
Напомним, Мадрид стал единственной столицей в НАТО, которая открыто выступила против военной операции США и Израиля в Иране. Премьер-министр Педро Санчес раскритиковал действия Вашингтона и Тель-Авива, проведённые без согласования с союзниками. После этого Трамп заявил о намерении полностью прекратить торговые отношения с Испанией. По словам американского лидера, причиной стала позиция Мадрида по военным расходам.
