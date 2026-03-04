Владимир Путин
3 марта, 21:44

Мадрид ответил Трампу на угрозу прекратить торговлю с Испанией из-за Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marimos

Испанское правительство назвало Мадрид надёжным торговым партнёром для Вашингтона. Власти потребовали от США уважать международное право и двусторонние соглашения с Евросоюзом. Так в европейской стране отреагировали на слова президента Дональда Трампа о прекращении торговли с Испанией. Об этом сообщает издание El Pais.

Кабинет министров подчеркнул, что Испания является ключевым членом НАТО и крупной экспортной державой в ЕС. Страна поддерживает надёжные торговые отношения со 195 государствами мира, включая Соединённые Штаты. Мадрид напомнил о взаимовыгодном характере сотрудничества с Вашингтоном.

«Если администрация США желает пересмотреть их [отношения], она должна сделать это, уважая автономию частных компаний, международное право и двусторонние соглашения между Европейским союзом и США», — отметило испанское правительство.

Напомним, Мадрид стал единственной столицей в НАТО, которая открыто выступила против военной операции США и Израиля в Иране. Премьер-министр Педро Санчес раскритиковал действия Вашингтона и Тель-Авива, проведённые без согласования с союзниками. После этого Трамп заявил о намерении полностью прекратить торговые отношения с Испанией. По словам американского лидера, причиной стала позиция Мадрида по военным расходам.

