Дрон «Баба-Яга» ударил по селу в Брянской области — ранен мирный житель

Брянская область подверглась атаке беспилотников со стороны Украины. Под удар попало село Сопычи Погарского района, где в результате налёта был ранен мирный житель. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

По словам главы региона, по населённому пункту ударил дрон «Баба-Яга». Пострадавшего мужчину доставили в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь.

«ВСУ атаковали с помощью дрона «Баба – яга» село Сопычи Погарского района. В результате террорестических действий укронацистов, к сожалению, ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Повреждён жилой дом», — написал глава региона.

На месте происшествия продолжают работать оперативные и экстренные службы. Специалисты оценивают последствия атаки и уточняют обстоятельства случившегося.