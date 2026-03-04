Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 марта, 06:22

Дрон «Баба-Яга» ударил по селу в Брянской области — ранен мирный житель

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Брянская область подверглась атаке беспилотников со стороны Украины. Под удар попало село Сопычи Погарского района, где в результате налёта был ранен мирный житель. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

По словам главы региона, по населённому пункту ударил дрон «Баба-Яга». Пострадавшего мужчину доставили в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь.

«ВСУ атаковали с помощью дрона «Баба – яга» село Сопычи Погарского района. В результате террорестических действий укронацистов, к сожалению, ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Повреждён жилой дом», — написал глава региона.

На месте происшествия продолжают работать оперативные и экстренные службы. Специалисты оценивают последствия атаки и уточняют обстоятельства случившегося.

ВСУ впервые атаковали Донецк новым американским ударным БПЛА
ВСУ впервые атаковали Донецк новым американским ударным БПЛА

Ранее сегодня утром украинские боевики вновь нанесли удар по Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что под обстрел попал электропоезд в поселке Суземка. А Стародубском округе вечером 3 марта беспилотник-камикадзе ударил по селу Понуровка.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Происшествия
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar