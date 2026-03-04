Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 марта, 11:27

В «Светофоре» нашли целые свиные туши с трупными пятнами и курицу с синевой

SHOT: В «Светофоре» нашли протухшее мясо и домашние консервы с риском ботулизма

Обложка © svetoformsk.ru

Обложка © svetoformsk.ru

Очередной скандал разгорается вокруг сети дискаунтеров «Светофор». Жители Нижнекамска показали кадры, которые вряд ли одобрил бы Роспотребнадзор. В магазине на проспекте Мира покупателей встречают не только низкие цены, но и горы просрочки, сообщает Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.

В «Светофоре» нашли протухшее мясо и домашние консервы с риском ботулизма. Фото © Telegram/SHOT ПРОВЕРКА

В «Светофоре» нашли протухшее мясо и домашние консервы с риском ботулизма. Фото © Telegram/SHOT ПРОВЕРКА

По словам очевидцев, в холодильниках валяются свиные туши с трупными пятнами, в коробках на полу — посиневшая курица, а вокруг ведёр с водой разбросана выпотрошенная рыба. Икру из горбуши, как утверждают местные, сотрудники забирают себе, а тушки пускают в продажу.

В «Светофоре» нашли протухшее мясо и домашние консервы с риском ботулизма. Фото © Telegram/SHOT ПРОВЕРКА

В «Светофоре» нашли протухшее мясо и домашние консервы с риском ботулизма. Фото © Telegram/SHOT ПРОВЕРКА

Но главная опасность — самодельные консервы. Предприимчивые продавцы предлагают покупателям баночки с маслятами и опятами за 300 рублей. Расчёт только наличными, в обход кассы, чека не дают. Эксперты предупреждают: если герметизация нарушена, в грибах может образоваться ботулотоксин — смертельный яд.

В «Светофоре» нашли протухшее мясо и домашние консервы с риском ботулизма. Фото © Telegram/SHOT ПРОВЕРКА

В «Светофоре» нашли протухшее мясо и домашние консервы с риском ботулизма. Фото © Telegram/SHOT ПРОВЕРКА

Магазин принадлежит ООО «ТОРГСЕРВИС 16». Компания уже получала предостережения за отсутствие отчётов о кассовых операциях и продажу молочки, не соответствующей техрегламенту. Ранее «Светофор» массово штрафовали и закрывали: из оборота изъяли более 300 тонн опасной продукции. В ней находили мясной клей, сальмонеллу и листерии.

Под обёрткой известных конфет от «Славянки» нашли ползающий «деликатес»
Под обёрткой известных конфет от «Славянки» нашли ползающий «деликатес»

Ранее Life.ru писал, что сеть ресторанов «Шоколадница» закрыла очередное заведение на Свободном проспекте, 33, где ранее были обнаружены несколько килограммов просроченных продуктов и серьёзные нарушения санитарных норм. За последний месяц работа прекращена более чем в 30 точках. После публикации материалов Роспотребнадзор подтвердил нарушения.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Только на LIFE
  • SHOT проверка
  • Роспотребнадзор
  • Общество
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar