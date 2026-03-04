В «Светофоре» нашли целые свиные туши с трупными пятнами и курицу с синевой
Очередной скандал разгорается вокруг сети дискаунтеров «Светофор». Жители Нижнекамска показали кадры, которые вряд ли одобрил бы Роспотребнадзор. В магазине на проспекте Мира покупателей встречают не только низкие цены, но и горы просрочки, сообщает Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.
По словам очевидцев, в холодильниках валяются свиные туши с трупными пятнами, в коробках на полу — посиневшая курица, а вокруг ведёр с водой разбросана выпотрошенная рыба. Икру из горбуши, как утверждают местные, сотрудники забирают себе, а тушки пускают в продажу.
Но главная опасность — самодельные консервы. Предприимчивые продавцы предлагают покупателям баночки с маслятами и опятами за 300 рублей. Расчёт только наличными, в обход кассы, чека не дают. Эксперты предупреждают: если герметизация нарушена, в грибах может образоваться ботулотоксин — смертельный яд.
Магазин принадлежит ООО «ТОРГСЕРВИС 16». Компания уже получала предостережения за отсутствие отчётов о кассовых операциях и продажу молочки, не соответствующей техрегламенту. Ранее «Светофор» массово штрафовали и закрывали: из оборота изъяли более 300 тонн опасной продукции. В ней находили мясной клей, сальмонеллу и листерии.
