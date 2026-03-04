Владимир Путин
4 марта, 14:02

Изгнанный принц Ирана из США призвал Европу к «‎крестовому походу» на Тегеран

Обложка © Wikipedia / Europian Union

Изгнанный принц Ирана Реза Пехлеви призвал Европу захватывать иранские посольства для свержения режима. Об этом он заявил в беседе с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) в рамках их шоу. На этот раз они представились советниками немецкого канцлера Фридриха Мерца.

«Некоторые меры, включая дипломатические шаги, такие как высылка дипломатов, захват посольств и тому подобное, будут иметь большое значение», — сказал старший сын последнего иранского шаха.

По мнению Пехлеви, к этому «крестовому походу» должно присоединиться как можно больше людей. Он выразил одобрение жёсткой позиции Германия по этой теме и понадеялся, что другие последуют её примеру. Политик также призвал усилить экономическое давление и готовить временное правительство.

Пехлеви подтвердил готовность возглавить Иран после «краха режима» и рассказал о контактах с США и Израилем. Он отметил, что Тель-Авив заинтересован в крахе Тегерана, поскольку этот режим представляет для него «экзистенциальную угрозу».

«Я напрямую общался с израильскими официальными лицами, включая премьер-министра (Биньямина) Нетаньяху и президента (Ицхака) Герцога. У нас с ними очень хороший диалог», — добавил он.

А пока что Пехлеви предпочитает сидеть в США и ждать, пока власть в Тегеране свергнут, чтобы триумфально вернуться туда и провозгласить себя законным правителем. Далее он собирается налаживать связи с западным миром и отворачивать страну от восточного.

Напомним, что в январе, когда в Иране шли протесты, наследник низложенного в 1979 году шаха Реза Пехлеви заявил о готовности возглавить страну в этот непростой для неё период. Вместе с тем он призвал президента США Дональда Трампа поскорее вмешаться в иранские дела, чтобы объяснить, как там должен жить народ.

Напомним, 28 февраля Израиль и США начали совместную военную операцию против Ирана, нанося удары не только по военной инфраструктуре, но и по школам, больницам и жилым кварталам. Жертвами бомбардировок в Иране стали уже 1045 человек. Среди них – верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи.

