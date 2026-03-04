Владимир Путин
США угрожают бить на «более значительную глубину» в Иране

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Американские военные начнут наносить удары на «более значительную глубину» территории Ирана в рамках начатой 28 февраля операции. Об этом на пресс-конференции заявил председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США Дэн Кейн.

«Мы будем последовательно наносить удары на более значительную глубину, обеспечивая дополнительную свободу манёвра для американских войск», — сказал американский генерал.

Война США и Ирана: Ормузский пролив парализован, Иран остановил АЭС «Бушер», нефтехаб в ОАЭ пылает, Израиль охотится за новым аятоллой, 4 марта

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет, комментируя начало военной операции против Ирана, заявил о «невероятных» результатах, достигнутых американскими военными. Он подчеркнул, что США не намерены сворачивать боевые действия, а авиация страны «несёт с небес смерть и разрушение». По словам министра войны, США и Израиль намерены взять под контроль небо Ирана за несколько дней.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

