Сенатор Уоррен признала, что «блицкриг» США в Иране провалился
Обложка © ТАСС / ЕРА
Американский сенатор-демократ Элизабет Уоррен заявила в соцсети, что «всё намного хуже», чем все думают. Так она прокомментировала военную операцию США и Израиля против Ирана после закрытого брифинга в Сенате. Уоррен призналась, что сильно обеспокоена и встревожена, ведь Америка явно совершила ошибку.
«Это подтверждает выражение лица Трампа в последние пару дней: он мало шутит и явно озадачен. Уже ясно, что блицкриг провалился, расчёты на смену режима — тоже. Более того: США и Израилю первыми ударами не удалось обезоружить Иран. Иран не просто сопротивляется — он демонстрирует готовность вести длительную ракетную войну», — сказала она.
Напомним, 28 февраля Израиль и США начали совместную военную операцию против Ирана, нанося удары не только по военной инфраструктуре, но и по школам, больницам и жилым кварталам. Погибшими уже числятся более 1000 человек на иранской территории. Глава Пентагона Пит Хегсет похвастался, что это «невероятные» результаты. По его словам, операция США в Иране «будет нести смерть и разрушения» ещё долго.
