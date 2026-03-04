Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 марта, 15:47

Сенатор Уоррен признала, что «блицкриг» США в Иране провалился

Обложка © ТАСС / ЕРА

Обложка © ТАСС / ЕРА

Американский сенатор-демократ Элизабет Уоррен заявила в соцсети, что «всё намного хуже», чем все думают. Так она прокомментировала военную операцию США и Израиля против Ирана после закрытого брифинга в Сенате. Уоррен призналась, что сильно обеспокоена и встревожена, ведь Америка явно совершила ошибку.

«Это подтверждает выражение лица Трампа в последние пару дней: он мало шутит и явно озадачен. Уже ясно, что блицкриг провалился, расчёты на смену режима — тоже. Более того: США и Израилю первыми ударами не удалось обезоружить Иран. Иран не просто сопротивляется — он демонстрирует готовность вести длительную ракетную войну», — сказала она.
Глава Пентагона не смог дать внятный ответ по удару США по школе для девочек в Иране
Глава Пентагона не смог дать внятный ответ по удару США по школе для девочек в Иране

Напомним, 28 февраля Израиль и США начали совместную военную операцию против Ирана, нанося удары не только по военной инфраструктуре, но и по школам, больницам и жилым кварталам. Погибшими уже числятся более 1000 человек на иранской территории. Глава Пентагона Пит Хегсет похвастался, что это «невероятные» результаты. По его словам, операция США в Иране «будет нести смерть и разрушения» ещё долго.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar