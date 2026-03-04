Сенатор Уоррен признала, что «блицкриг» США в Иране провалился

Американский сенатор-демократ Элизабет Уоррен заявила в соцсети, что «всё намного хуже», чем все думают. Так она прокомментировала военную операцию США и Израиля против Ирана после закрытого брифинга в Сенате. Уоррен призналась, что сильно обеспокоена и встревожена, ведь Америка явно совершила ошибку.