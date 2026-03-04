Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 марта, 18:10

МИД РФ оставляет за собой право на меры из-за атаки на российский газовоз в Средиземном море

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / I am from Mykolayiv

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / I am from Mykolayiv

Россия оставляет за собой право на политико-дипломатические меры в связи с атакой на российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, её ответ опубликован на сайте ведомства.

«Оставляем за собой право на принятие политико-дипломатических мер в связи с указанным инцидентом, в том числе в контексте угрозы международному миру и безопасности, которую представляют собой подобные действия», подчеркнула дипломат.

Мальта отказалась эвакуировать российский экипаж атакованного газовоза
Мальта отказалась эвакуировать российский экипаж атакованного газовоза

Накануне Минтранс РФ сообщил, что судно подверглось нападению безэкипажных катеров Украины вблизи территориальных вод Мальты. В Сети появились кадры судна, дымящегося после удара в Средиземном море.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • МИД РФ
  • Мария Захарова
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar