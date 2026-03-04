МИД РФ оставляет за собой право на меры из-за атаки на российский газовоз в Средиземном море

Россия оставляет за собой право на политико-дипломатические меры в связи с атакой на российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, её ответ опубликован на сайте ведомства.

«Оставляем за собой право на принятие политико-дипломатических мер в связи с указанным инцидентом, в том числе в контексте угрозы международному миру и безопасности, которую представляют собой подобные действия», — подчеркнула дипломат.