4 марта, 21:39

В США назвали самое смертоносное оружие Ирана

Американская пресса признала эффективность иранских беспилотников в конфликте с США. The New York Times назвала дроны Ирана «смертоносным оружием», которое поражает военные объекты Америки и гражданскую инфраструктуру в регионе.

По данным газеты, с начала операции США и Израиля Тегеран запустил уже до двух тысяч дронов. Основная ставка делается на беспилотники Shahed — ими атакуют отели и базы, где находятся американские военные. Shahed разработаны для Корпуса стражей исламской революции и известны как дешёвые и массовые дроны-камикадзе, которые активно применяются в современных конфликтах.

Война США и Ирана: Ормузский пролив парализован, Иран остановил АЭС «Бушер», нефтехаб в ОАЭ пылает, Израиль охотится за новым аятоллой, 4 марта

Напомним, 28 февраля Израиль и США развернули военную кампанию против Ирана, бомбя не только военные объекты, но и школы, больницы и жилые кварталы. Жертвами атак стали уже более тысячи человек. Ранее корпус стражей исламской революции официально подтвердил начало 18-го этапа операции «Правдивое обещание — 4», направленной против США и Израиля.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

