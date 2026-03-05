В США назвали самое смертоносное оружие Ирана

По данным газеты, с начала операции США и Израиля Тегеран запустил уже до двух тысяч дронов. Основная ставка делается на беспилотники Shahed — ими атакуют отели и базы, где находятся американские военные. Shahed разработаны для Корпуса стражей исламской революции и известны как дешёвые и массовые дроны-камикадзе, которые активно применяются в современных конфликтах.