Белый дом: Мадрид поддержит военных США в Иране после ультиматума Трампа
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira
Власти Испании изменили позицию и согласились оказывать поддержку американским военным. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
По её словам, в Мадриде «чётко и ясно услышали» вчерашнее заявление Дональда Трампа, который пригрозил разорвать торговые отношения с королевством из-за отказа повышать военные расходы. Спустя несколько часов испанская сторона дала согласие на сотрудничество.
Напомним, Испания стала единственным членом НАТО, открыто осудившим удары США и Израиля по Ирану. Премьер Педро Санчес раскритиковал действия союзников, проведённые без согласования. В ответ Дональд Трамп пригрозил разорвать торговые отношения с Мадридом, сославшись на отказ испанской стороны повышать военные расходы.
