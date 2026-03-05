«Рейсы отменяют один за другим»: Сотни детей застряли в Катаре после футбольных сборов

Дети и подростки из России остаются в Катаре после завершения футбольных сборов академии PSG. О ситуации с отменой рейсов Life.ru рассказала Ирина М., мама одного из футболистов.

По её словам, группа проживает в отеле Hilton Salwa Resort в 85 километрах от Дохи. Поездка проходила с 21 февраля по 1 марта. Всего в составе делегации было около 150 человек — дети разных возрастов (в том числе совсем маленькие), родители и тренеры. Часть несовершеннолетних приехала без родителей — в сопровождении тренерского штаба.

Основная группа должна была вылететь в Москву 1 марта прямым рейсом Qatar Airways. Однако 28 февраля вечером рейс отменили. С тех пор вылеты переносятся.

«Собрали чемоданы, но около 21:00 рейс отменили. Я переносила наш вылет уже три раза — на 3, 5 и теперь на 9 марта. У тренеров и детей без родителей вылеты сейчас стоят на 8–9 марта. Недавно узнала, что рейс Qatar Airways на 7 марта тоже отменён», — рассказала Ирина.

По её словам, 2 марта несколько семей — в основном отцы с сыновьями — самостоятельно отправились наземным транспортом в Эр-Рияд (Саудовская Аравия), откуда смогли улететь в Москву. Сейчас этот маршрут рассматривают и другие родители.

«Это около 500 километров через пустыню и переход границы. Мы оформили визы в Саудовскую Аравию — каждая стоит примерно 8 тысяч рублей. Стоимость трансферов варьируется от 1000 до 3500 долларов и растёт каждый день. Я купила билеты из Эр-Рияда через Стамбул до Москвы за 350 тысяч рублей на 8 марта. Это наш план Б, если аэропорт Дохи не возобновит работу», — пояснила она.

По словам Ирины, сейчас в гостинице остаётся около 100 участников сборов — детей и взрослых. Организаторы поддерживают связь с посольством, данные переданы в консульство. Катарские власти предоставили вынужденно задержавшимся туристам бесплатное продление проживания до возобновления авиасообщения.

Сборы официально завершились 28 февраля, однако тренеры продолжают занятия: у детей проходят тренировки дважды в день, а также дополнительные активности в отеле и на пляже.

«Дети в целом чувствуют себя хорошо. Легче тем, кто находится с родителями. Подростки без родителей переживают сильнее — у них есть телефоны и доступ к информации. Не представляю, что чувствуют их родители, которые сейчас в России и не могут повлиять на ситуацию», — отметила Ирина.

Между тем у многих школьников закончились каникулы. Родителям приходится совмещать дистанционную работу, организацию учёбы и поиск вариантов вылета.

«На родителях сейчас всё: дети, учёба, работа и постоянный мониторинг билетов и трансферов. Очень волнительно решиться на самостоятельную поездку в Эр-Рияд, особенно женщинам с детьми, которые не знают языка и местных особенностей», — заключила она.