5 марта, 06:02

«Слишком красивую» серийную убийцу из Сеула признали психопаткой

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ h_svms

У жительницы Южной Кореи по фамилии Ким, которую подозревают как минимум в двух убийствах, выявили диссоциальное расстройство личности. Ким прошла тест «Пересмотренный контрольный список психопатии», который используется для определения наличия и степени психопатии у людей. Об этом сообщило издание The Korea Times.

По данным полицейского участка района Ганбук в Сеуле, подозреваемая прошла специальное психологическое тестирование, применяемое для выявления признаков психопатии. Методика включает 20 пунктов и оценивает такие характеристики, как импульсивность, отсутствие эмпатии, хладнокровие и склонность к манипуляциям.

В результате проверки девушка набрала 25 баллов из 40 возможных. Такой показатель, по данным следствия, указывает на наличие психопатических черт личности. В полиции сообщили, что результаты тестирования приобщены к материалам уголовного дела. Ким подозревают как минимум в двух убийствах мужчин, расследование продолжается.

Родные жертвы «слишком красивой» серийной убийцы из Сеула негодуют, пока фанаты требуют её отпустить
Напомним, в Южной Корее задержали девушку по фамилии Ким, которую подозревают в отравлении нескольких мужчин в последние месяцы. Двое из них скончались, ещё один провёл два дня в коме, но выжил. Подозреваемая активно вела блоги и привлекала внимание подписчиков своей внешностью. Число погибших может увеличиться до пяти.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
