«Слишком красивую» серийную убийцу из Сеула признали психопаткой

У жительницы Южной Кореи по фамилии Ким, которую подозревают как минимум в двух убийствах, выявили диссоциальное расстройство личности. Ким прошла тест «Пересмотренный контрольный список психопатии», который используется для определения наличия и степени психопатии у людей. Об этом сообщило издание The Korea Times.

По данным полицейского участка района Ганбук в Сеуле, подозреваемая прошла специальное психологическое тестирование, применяемое для выявления признаков психопатии. Методика включает 20 пунктов и оценивает такие характеристики, как импульсивность, отсутствие эмпатии, хладнокровие и склонность к манипуляциям.

В результате проверки девушка набрала 25 баллов из 40 возможных. Такой показатель, по данным следствия, указывает на наличие психопатических черт личности. В полиции сообщили, что результаты тестирования приобщены к материалам уголовного дела. Ким подозревают как минимум в двух убийствах мужчин, расследование продолжается.