Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 марта, 06:42

В Омане произошла авария на топливном резервуаре Oman Oil Marketing Company

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Оманская нефтяная компания Oman Oil Marketing Company сообщила об аварии на одном из своих топливных резервуаров. Об этом информирует телеканал Asharq.

«Работа на пострадавшем объекте была временно приостановлена», — приводит канал заявление компании.

Подчёркивается, что инцидент ограничился материальным ущербом. О причинах произошедшего не сообщается.

Мошенники продают российским туристам несуществующие билеты из Дубая в Оман за $1000
Мошенники продают российским туристам несуществующие билеты из Дубая в Оман за $1000

Ранее стало известно о взрыве танкера у берегов Кувейта, который привёл к утечке нефти. Также, страхование судов через Ормузский пролив подорожало в 12 раз – тарифы взлетели с 0,25% до 3% от стоимости судна. Этот узкий морской коридор соединяет Персидский залив с мировым океаном и считается одной из главных энергетических артерий планеты.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • оман
  • ОАЭ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar