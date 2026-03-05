В Омане произошла авария на топливном резервуаре Oman Oil Marketing Company
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara
Оманская нефтяная компания Oman Oil Marketing Company сообщила об аварии на одном из своих топливных резервуаров. Об этом информирует телеканал Asharq.
«Работа на пострадавшем объекте была временно приостановлена», — приводит канал заявление компании.
Подчёркивается, что инцидент ограничился материальным ущербом. О причинах произошедшего не сообщается.
Ранее стало известно о взрыве танкера у берегов Кувейта, который привёл к утечке нефти. Также, страхование судов через Ормузский пролив подорожало в 12 раз – тарифы взлетели с 0,25% до 3% от стоимости судна. Этот узкий морской коридор соединяет Персидский залив с мировым океаном и считается одной из главных энергетических артерий планеты.
