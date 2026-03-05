Военный эксперт оценил возможную реакцию Ирана на пленение военных США

В случае захвата американских военных в плен Иран, скорее всего, сделает это событие публичным, однако казнить военнопленных не будет. Об том aif.ru заявил военный историк Михаил Поликарпов.

По данным издания, вопреки распространённым стереотипам об обычаях страны, казни не последует. Вместо этого Тегеран, как ожидается, будет демонстрировать пленных по всему миру.

Отмечается, что пока Иран ограничивается уничтожением беспилотников, в том числе мощных разведывательных БПЛА стоимостью до 20 миллионов долларов. Ситуация может измениться в случае прямого военного столкновения.

Ранее Life.ru писал об атаке ВС Ирана топливных резервуаров авиабазы Рамат-Давид в Израиле. Также утром 5 марта иранские вооружённые силы запустили гиперзвуковые ракеты по целям за пределами страны. Ракетные удары были направлены по территории Израиля. В то же время израильские военные отразили несколько волн атак, в том числе по аэропорту Бен-Гурион.