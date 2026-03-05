Владимир Путин
Умар Джабраилов пытался вылечить некроз носовой перегородки, вызванный кокаином

Умар Джабраилов. Обложка © ТАСС / Елена Никитченко

Умар Джабраилов пытался вылечить некроз тканей носовой перегородки, возникший на фоне многолетнего употребления наркотиков. По данным Mash, бывший сенатор, покончивший с собой, даже прибегал к услугам пластического хирурга, но это не помогло.

В итоге у Джабраилова окончательно пошатнулась психика — он стал очень болезненно реагировать на изменения во внешности. Известно, что он употреблял кокаин с начала 1990-х годов, что привело к отмиранию хрящей. Несмотря на это, рассказывают родственники, бывший политик тщательно следил за собой и старался выглядеть достойно.

«‎Прости, ради Бога!» Алекса рассказала о последнем видео от Джабраилова перед суицидом

Напомним, Умара Джабраилова обнаружили 2 марта в апартаментах Vesper Tverskaya в Москве. Экс-сенатор находился в тяжёлом состоянии после попытки суицида, его госпитализировали. Врачи более двух часов боролись за жизнь 67-летнего бизнесмена, но тщетно. К слову, дочь экс-политика не верит в его самоубийстве: Альвина утверждает, что отца заставили «замолчать» из-за связей со скандальным уголовным делом американского финансиста Джеффри Эпштейна. Джабраилова похоронили в Чеченской Республике.

