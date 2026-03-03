«Прости, ради Бога!» Алекса рассказала о последнем видео от Джабраилова перед суицидом
Обложка © Telegram / Умар Джабраилов
Певица Алекса (Александра Чвикова) в своём блоге рассказала, что бизнесмен Умар Джабраилов меньше чем за сутки до смерти прислал её мужу Вячеславу Дайчеву видео с извинениями. В 2024 году между экс-сенатором и супругом артистки произошла ссора — он обвинил мужчину в краже 1,5 миллиона рублей.
«Незадолго до этих событий он прислал нам видео, и сегодня мы прощаемся по-человечески с грустью. Будем помнить твою доброту, поддержку и тепло, которым ты всегда делился. Приносим соболезнования всем родным и близким!», — написала исполнительница.
По её словам, в видео Джабраилов искренне раскаивался и просил прощения со словами «Если я был в чем-то неправ, ты меня прости. Прости, ради Бога, если где-то был категоричен».
Напомним, 2 марта Умара Джабраилова нашли при смерти в апартаментах Vesper Tverskaya. Экс-сенатора доставили в Боткинскую больницу, где медики два часа боролись за его жизнь, но безуспешно. 67-летний бизнесмен покончил с собой, однако его дочь не верит в это. Она уверена, что отца убрали. В последнее время Джабраилов находился в глубокой депрессии, а в прошлом у него были проблемы с запрещёнными веществами.
