«‎Прости, ради Бога!» Алекса рассказала о последнем видео от Джабраилова перед суицидом

Певица Алекса (Александра Чвикова) в своём блоге рассказала, что бизнесмен Умар Джабраилов меньше чем за сутки до смерти прислал её мужу Вячеславу Дайчеву видео с извинениями. В 2024 году между экс-сенатором и супругом артистки произошла ссора — он обвинил мужчину в краже 1,5 миллиона рублей.

«Незадолго до этих событий он прислал нам видео, и сегодня мы прощаемся по-человечески с грустью. Будем помнить твою доброту, поддержку и тепло, которым ты всегда делился. Приносим соболезнования всем родным и близким!», — написала исполнительница.

По её словам, в видео Джабраилов искренне раскаивался и просил прощения со словами «Если я был в чем-то неправ, ты меня прости. Прости, ради Бога, если где-то был категоричен».