РКН предупредил, что сервис Downdetector может применяться для вброса фейков

Downdetector — это онлайн-платформа, основанная в апреле 2012 года Томом Сандерсом и Сандером ван де Граафом, которая агрегирует сообщения пользователей из различных источников, включая свой сайт и X (экс-Twitter), для мониторинга сбоев в работе более 12 000 сервисов по всему миру, визуализируя данные на карте и в списке городов. Доступный в 45 странах на локальных доменах, сервис был приобретён компанией Ookla в августе 2018 года, а 14 января 2025 года разработчики объявили о прекращении поддержки отдельного приложения, интегрировав его функции в приложение Speedtest для iOS и Android. К слову, РКН заблокировал Speedtest в прошлом году. Ookla с помощью своего сервиса собирает данные, которые могут быть использованы иностранными службами для проведения атак на российские сети, пояснили в регуляторе.