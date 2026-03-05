РКН предупредил, что сервис Downdetector может применяться для вброса фейков
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IB Photography
Сервис Detector404.ru, также известный как Downdetector, может использоваться для распространения фейков. С таким предупреждением выступила пресс-служба Роскомнадзора.
В ведомстве призвали средства массовой информации с осторожностью относиться к данным этой платформы, отслеживающей работу популярных интернет-ресурсов, поскольку она не является достоверным источником.
Downdetector — это онлайн-платформа, основанная в апреле 2012 года Томом Сандерсом и Сандером ван де Граафом, которая агрегирует сообщения пользователей из различных источников, включая свой сайт и X (экс-Twitter), для мониторинга сбоев в работе более 12 000 сервисов по всему миру, визуализируя данные на карте и в списке городов. Доступный в 45 странах на локальных доменах, сервис был приобретён компанией Ookla в августе 2018 года, а 14 января 2025 года разработчики объявили о прекращении поддержки отдельного приложения, интегрировав его функции в приложение Speedtest для iOS и Android. К слову, РКН заблокировал Speedtest в прошлом году. Ookla с помощью своего сервиса собирает данные, которые могут быть использованы иностранными службами для проведения атак на российские сети, пояснили в регуляторе.
Ранее Роскомнадзор опроверг сообщения о массовом отключении пользователей от иностранных VPN-сервисов. Поводом для опровержения стали публикации в ряде телеграм-каналов, в которых утверждалось, что ведомство якобы закрывает возможность прямого подключения к зарубежным серверам. В РКН подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности.
Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.