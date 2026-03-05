Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 марта, 09:52

Мелони открестилась от присоединения Италии к авантюре США в Иране

Джорджа Мелони. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Джорджа Мелони. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Италия не намерена присоединяться к конфликту с Ираном, заявила Джорджа Мелони. В эфире радиостанции Rtl 102.5 премьер-министр заявила, что власти также не получали запросы об использовании военных баз НАТО на территории республики.

«На сегодня у нас нет никаких запросов, и мы не в состоянии войны и не хотим в неё вступать», — добавила Мелони.

Война США и Ирана: Тегеран разоряет монархии Залива, Катар остался без ракет ПВО, а НАТО готовится вступить в конфликт, 5 марта
Война США и Ирана: Тегеран разоряет монархии Залива, Катар остался без ракет ПВО, а НАТО готовится вступить в конфликт, 5 марта

Ранее сообщалось, что Испания выступила против операции США в Иране. Премьер-министр страны Педро Санчес осудил удары Вашингтона и Тель-Авива, которые нанесли без консультаций с союзниками. В ответ президент США Дональд Трамп анонсировал разрыв торговли с Мадридом, сославшись на позицию испанцев по военным расходам. Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал Санчеса в конфликте с США.

При этом генеральный секретарь НАТО заявил, что альянс готов задействовать пятую статью Договора о коллективной обороне. По словам Марка Рютте, альянс «защищает каждый дюйм» своей территории.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Италия
  • Джорджа Мелони
  • Иран
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar