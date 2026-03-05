Мелони открестилась от присоединения Италии к авантюре США в Иране

Италия не намерена присоединяться к конфликту с Ираном, заявила Джорджа Мелони. В эфире радиостанции Rtl 102.5 премьер-министр заявила, что власти также не получали запросы об использовании военных баз НАТО на территории республики.

«На сегодня у нас нет никаких запросов, и мы не в состоянии войны и не хотим в неё вступать», — добавила Мелони.

Ранее сообщалось, что Испания выступила против операции США в Иране. Премьер-министр страны Педро Санчес осудил удары Вашингтона и Тель-Авива, которые нанесли без консультаций с союзниками. В ответ президент США Дональд Трамп анонсировал разрыв торговли с Мадридом, сославшись на позицию испанцев по военным расходам. Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал Санчеса в конфликте с США.

При этом генеральный секретарь НАТО заявил, что альянс готов задействовать пятую статью Договора о коллективной обороне. По словам Марка Рютте, альянс «защищает каждый дюйм» своей территории.