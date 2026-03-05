Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 марта, 09:59

Песков: Решение о приостановке экспорта газа в ЕС ещё не принято

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pictures of your Life

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pictures of your Life

Решение о прекращении поставок газа в страны Европейского союза пока не принято. Президент России Владимир Путин лишь поручил правительству проработать этот вопрос. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, вчера президент подчеркнул, что это не решение, а лишь предложение, вернее, поручение правительству проработать эту тему», — отметил представитель Кремля.

Дмитриев посоветовал ЕС при остановке поставок газа обращаться к фон дер Ляйен
Дмитриев посоветовал ЕС при остановке поставок газа обращаться к фон дер Ляйен

Ранее сообщалось, что на открытии торгов на лондонской бирже ICE цена газа в Европе превысила 650 долларов за тысячу кубометров. Рост произошёл после заявлений президента России Владимира Путина о возможном досрочном прекращении поставок газа в страны Европейского союза.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar