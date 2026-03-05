Песков: Решение о приостановке экспорта газа в ЕС ещё не принято

Решение о прекращении поставок газа в страны Европейского союза пока не принято. Президент России Владимир Путин лишь поручил правительству проработать этот вопрос. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, вчера президент подчеркнул, что это не решение, а лишь предложение, вернее, поручение правительству проработать эту тему», — отметил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что на открытии торгов на лондонской бирже ICE цена газа в Европе превысила 650 долларов за тысячу кубометров. Рост произошёл после заявлений президента России Владимира Путина о возможном досрочном прекращении поставок газа в страны Европейского союза.