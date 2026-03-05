Онищенко раскритиковал новый ГОСТ на творог, «обвинив» коров и производителей

Снижение нормы белка в новом ГОСТе на творог не лучшее решение, считает эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

Почему снизили белок по ГОСТу? С одной стороны, это может быть результатом качества того молока, которое мы сегодня получаем от коров. У нас же уже нет коров, которые пасутся на лугах спокойно и мы их доим. Мы кормим их искусственными белками, которые выращиваются из микробов. Геннадий Онищенко Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН

По словам Онищенко, с точки зрения медицины лучше было бы снизить норму жиров — именно молочные жиры образуют бляшки. А вот белки — как главный строительный материал — нужны людям всех возрастов, особенно детям.

«Скорее всего, это протекция производителей, которые будут продавать за ту же цену, но с меньшим содержанием белка. Единственное, что утешает, что мы получаем животный белок не только через молочку. У нас есть белое мясо, красное мясо, свинина и другие виды растительных белков», — добавил он.

Напомним, новые государственные стандарты на творог и продукты из творога начнут действовать в январе 2027 года. В России расширят список сырья, которое можно использовать для его производства. Но при этом снизятся нормы содержания белка: в зависимости от жирности его будет 14%, 15% или 17% (вместо 14%, 16% и 18%).