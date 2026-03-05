Новак обещал скорое обсуждение прекращения экспорта газа в Европу

Правительство России вскоре обсудит возможность прекращения экспорта газа в Европу, сообщил вице-премьер России Александр Новак в беседе с Reuters.

«Вскоре мы встретимся, как и было поручено президентом, чтобы обсудить текущую ситуацию с энергетическими компаниями и возможные маршруты транспортировки наших энергоносителей», — отметил он.

Тем временем российский газ ещё поставляется в Европу, туда направляется 12% всего экспорта — по словам Новака, это достаточно большой объём. Также РФ работает с азиатскими партнёрами.