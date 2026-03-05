Новак обещал скорое обсуждение прекращения экспорта газа в Европу
Обложка © РИА Новости / Александр Миридонов
Правительство России вскоре обсудит возможность прекращения экспорта газа в Европу, сообщил вице-премьер России Александр Новак в беседе с Reuters.
«Вскоре мы встретимся, как и было поручено президентом, чтобы обсудить текущую ситуацию с энергетическими компаниями и возможные маршруты транспортировки наших энергоносителей», — отметил он.
Тем временем российский газ ещё поставляется в Европу, туда направляется 12% всего экспорта — по словам Новака, это достаточно большой объём. Также РФ работает с азиатскими партнёрами.
Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что поручит правительству обсудить с компаниями вопрос переориентации газовой отрасли. После этого заявления цена газа в Европе превысила $650 за тысячу кубометров, хотя, как подчеркнули в Кремле, Путин пока просто поручил кабмину проработать вопрос.
