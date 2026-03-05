Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 марта, 12:55

Новак обещал скорое обсуждение прекращения экспорта газа в Европу

Обложка © РИА Новости / Александр Миридонов

Обложка © РИА Новости / Александр Миридонов

Правительство России вскоре обсудит возможность прекращения экспорта газа в Европу, сообщил вице-премьер России Александр Новак в беседе с Reuters.

«Вскоре мы встретимся, как и было поручено президентом, чтобы обсудить текущую ситуацию с энергетическими компаниями и возможные маршруты транспортировки наших энергоносителей», — отметил он.

Тем временем российский газ ещё поставляется в Европу, туда направляется 12% всего экспорта — по словам Новака, это достаточно большой объём. Также РФ работает с азиатскими партнёрами.

Французы запаниковали после слов Путина и призвали «отменить идиотские санкции»
Французы запаниковали после слов Путина и призвали «отменить идиотские санкции»

Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что поручит правительству обсудить с компаниями вопрос переориентации газовой отрасли. После этого заявления цена газа в Европе превысила $650 за тысячу кубометров, хотя, как подчеркнули в Кремле, Путин пока просто поручил кабмину проработать вопрос.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Александр Новак
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar