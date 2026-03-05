«Безумие»: В Польше призвали сбавить накал русофобии, пока не пришлось «расплачиваться»
Mysl Polska предупреждает, что Польше дорого обойдётся русофобия
Обложка © ChatGPT
Польше дорого обойдётся пренебрежение к России, предупреждает газета Myśl Polska. Так обозреватель Лукаш Ястржембский отреагировал на решение властей ограничить показ выступления спортсменов из РФ и Белоруссии на Паралимпиаде. Автор заметил, что почти весь политикум и медиаресурсы республики усиленно нагнетают русофобские настроения.
«Внушают отвращение ко всему русскому, включая литературу и спорт. Это безумие, за которое мы будем платить долгие годы», — считает журналист.
По мнению Ястржембского, поляки страдают комплексом неполноценности по отношению к Западу и, наоборот, считают себя выше Востока. Из-за этого республика никак не может наладить нормальные отношения с наиболее важными соседями.
Напомним, в конце минувшего года МИД Польши заявил о закрытии генконсульства России в Гданьске. Помимо выдворения дипломатов, местные власти задумали захватить сам участок, принадлежащий РФ. В Москве предупреждали, что присвоение объекта грозит Варшаве серьёзными последствиями. При этом наши соотечественники, проживающие в зоне ответственности дипломатов, с грустью и даже слезами восприняли новость о закрытии. Они предлагали дипмиссии помощь.
