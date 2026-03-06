Имущество Цаликова могут изъять в пользу государства

Имущество и активы экс-замминистра обороны Руслана Цаликова могут изъять, если они получены коррупционным путём. Об этом пишет ТАСС.

«Если будет установлено, что имущество — движимое, недвижимое, денежные активы — было приобретено на неподтверждённые доходы, доходы, полученные коррупционным путем, то оно будет обращено в доход государства», — сообщил источник агентства.

Напомним, 5 марта правоохранительные органы задержали Руслана Цаликова. Бывшему первому заместителю министра обороны РФ предъявлены обвинения сразу по нескольким тяжким статьям. Следствие инкриминирует фигуранту создание преступного сообщества. Также в списке обвинений значатся растрата и легализация денежных средств, полученных незаконным путём. Басманный суд Москвы отправил фигуранта под домашний арест на 1 месяц и 29 суток.