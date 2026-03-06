Киев идёт ва-банк: Почему США не «клюнут» на удочку Зеленского с ракетами для Patriot

Участившиеся атаки ВСУ на российские тылы (Энгельс, Саратов, Кировскую область, Краснодарский край) преследуют конкретную политическую цель — впечатлить США и выпросить у них дефицитные ракеты для систем ПВО «Пэтриот». По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, Киев пытается продемонстрировать Вашингтону свою полезность на фоне ближневосточного конфликта, предлагая американцам советников в обмен на боеприпасы.

Кнутов сомневается, что Пентагон и президент США Дональд Трамп «клюнут на эту удочку». Он напомнил, что Владимир Зеленский ещё недавно требовал ракеты у европейцев, но те практически исчерпали запасы. Фактически поставки НАТО уже не ведутся, а США производят лишь 55 ракет в месяц — этого не хватит для покрытия украинских нужд.

«Натовцы ракеты уже не поставляют вообще. Больше не могут. На Мюнхенской конференции Зеленский устроил истерику, требовал ракеты для «Пэтриотов». Мерц сказал, что может дать пять ракет, остальные 30, пусть, дают другие. Что такое 35 ракет для комплекса «Пэтриот»? Это на два-три дня интенсивных боёв. Если экономить ракеты, то, максимум — неделя. Это практически ни о чём. Украину они не спасут», — подчеркнул аналитик в интервью сайту MK.Ru.

При этом эксперт считает, что у России на украинском театре военных действий выпал «счастливый билет» на весенне-летний период. Он призвал сосредоточить удары по ключевой логистике: портам Одессы и переходам из Польши в Западную Украину, а также по местам сборки дронов и доставки военной помощи.