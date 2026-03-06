Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
6 марта, 07:48

Орбан пообещал остановить транзит важных грузов на Украину, пока «Дружбу» не запустят

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Виктор Орбан заявил о готовности приостановить транзит важных грузов на Украину через территорию Венгрии, пока Киев не возобновит поставки по нефтепроводу «Дружба». Об этом премьер-министр заявил в эфире радио Kossuth. Причём Будапешт уже прекратил снабжать Незалежную топливом.

«Мы <...> будем продолжать поставлять электроэнергию, а также приостановим важные для Украины поставки через Венгрию, пока Украина не согласится поставлять нефть», — сказал венгерский лидер.

Напомним, заочная перепалка между украинскими и венгерскими властями из-за прекращения поставок нефти по «Дружбе» вышла на новый уровень. Накануне Владимир Зеленский осмелился на угрозы в адрес Виктора Орбана: главарь киевского режима заявил, что может передать адрес оппонента в ВСУ, и те «пообщаются с ним на своём языке». Ответ от премьера Венгрии последовал незамедлительно.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Венгрия
  • Виктор Орбан
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
