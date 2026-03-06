КСИР заявил об ударе дрона-камикадзе по отелю в Бахрейне, где находились военные США

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об успешном ударе дрона-камикадзе по отелю в столице Бахрейна Манаме, где, по данным военных, находились американские военнослужащие. Кадры атаки опубликованы в Telegram-каналах, связанных с КСИР.

Удар по зданию с американскими военными в Бахрейне. Видео © Telegram / КСИР

В заявлении иранского военного ведомства говорится, что удар был нанесён по солдатам Пятого флота ВМС США, которые, по выражению КСИР, «сбежали со своих баз». Агентство Sabereen News уточняет, что целью было здание, где размещались американские военные.

Удар по зданию с американскими военными в Бахрейне. Фото © Telegram / Sabereen news

На кадрах, снятых очевидцами, слышен характерный звук мотора беспилотника, который затем врезается в высотное здание. В этот момент мужчина за кадром кричит: «О, боже мой!» После взрыва в здании вспыхивает пожар, охватывающий несколько этажей, и поднимаются клубы дыма. На этом запись обрывается.

Официального подтверждения от Пентагона или властей Бахрейна пока не поступало. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее пресс-секретарь президент Дмитрий Песков заявил о продолжении диалога России с руководством Ирана. При этом представитель Кремля не стал уточнять, ведётся ли сейчас военно-техническое сотрудничество между странами. Так он прокомментировал слова главы МИД Ирана Аббаса Аракчи о поддержке страны со стороны России и Китая. Напомним, министр накануне заявил, что Москва и Пекин поддерживают республику как на политическом уровне, так и иными способами.