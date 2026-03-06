Владимир Путин
6 марта, 12:28

Замглавы МИД Ирана сравнил США с нацистской Германией после удара по фрегату

Погрузка тел иранских моряков, погибших при потоплении IRIS Dena у берегов Шри-Ланки. Обложка © ТАСС / AP / Eranga Jayawardene

Американский удар по иранскому фрегату IRIS Den, потопленному у берегов Шри-Ланки, схож с действиями нацистов в годы Второй Мировой войны. Об этом заявил замминистра иностранных дел Исламской Республики Саид Хатибзаде, передаёт агентство Tasnim.

«Подобное происходило только в нацистскую эпоху, когда нападали на невооружённые суда вдали от зоны конфликта. <...> Американцы фактически следуют той же процедуре», — сказал дипломат.

Хатибзаде назвал это прискорбным фактом и заявил, что действия Штатов не останутся без ответа. По словам замглавы иранского МИД, уничтоженное судно участвовало в международных учениях по приглашению Индии. Причём его присутствие носило чисто церемониальный характер.

Американская торпеда, поразившая иранский фрегат, стоит 4,2 миллиона долларов
Напомним, 4 марта стало известно о потоплении американской подводной лодкой иранского фрегата IRIS Dena. На борту находилось около 180 человек. Капитан подал сигнал бедствия в 40 километрах от суши, и когда спасатели прибыли на место трагедии, судно уже ушло под воду, оставив на поверхности лишь нефтяные пятна. Известно о как минимум 30 выживших, их госпитализировали. По последним данным, погибло сто членов экипажа.

