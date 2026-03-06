Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 марта, 18:21

В Подмосковье сел самолёт со второй группой вернувшихся из плена бойцов ВС РФ

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Вечером в пятницу, 6 марта, в Подмосковье приземлился самолёт со второй группой российских военнослужащих, вернувшихся в рамках обмена пленными с Украиной.

Напомним, ранее сегодня Министерство обороны Российской Федерации сообщило о проведении очередного обмена военнопленными. В результате переговорного процесса удалось вернуть из украинского плена 300 российских военнослужащих. Взамен российская сторона передала представителям киевского режима 300 ВСУшников. Процедура прошла в штатном режиме, после чего освобождённые отправились к местам прохождения медицинской реабилитации.

На Родину с Украины возвращаются ещё несколько курян: бабушка, внучка и питбуль Кент
На Родину с Украины возвращаются ещё несколько курян: бабушка, внучка и питбуль Кент

При возвращении российских бойцов из плена посредниками выступили Объединенные Арабские Эмираты и Соединённые Штаты. Днём ранее, 5 марта, на Родину вернулись ещё 200 военнослужащих ВС РФ.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Политика
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar