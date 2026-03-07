Владимир Путин
6 марта, 22:58

США выделят $20 миллиардов на страхование убытков судов в Персидском заливе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GE_4530

Соединённые Штаты направят около $20 миллиардов на страхование судов и их грузов в Персидском заливе. Об этом сообщили в Американской корпорации по финансированию международного развития (DFC).

«DFC <...> будет страховать убытки вплоть до приблизительно 20 миллиардов долларов», — отмечается в публикации на сайте корпорации.

В Американской корпорации уточнили: страховка распространяется и на суда, и на перевозимые ими грузы.

Ранее глава американского Минфина Скотт Бессент сообщил, что США могут смягчить санкции в отношении российской нефти. Напомним, ранее Соединённые Штаты временно разрешили Индии покупать российскую нефть с танкеров в море. Министерство финансов выдаёт временное 30-дневное исключение. Как заявили два источника в американской администрации, данная мера направлена на уменьшение напряжённости на мировом нефтяном рынке в связи с проведением американо-израильской военной операции против Ирана.

Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • США
  • Мировая экономика
  • Экономика
