Четыре моряка погибли, трое ранены при атаке на буксир в Ормузском проливе

Четыре моряка погибли и ещё трое получили ранения после атаки на судно в Ормузском проливе. Инцидент произошёл у побережья Омана. Об этом сообщил генеральный секретарь Международной морской организации ООН Арсенио Домингес.

Речь идёт о буксире Mussafah 2 под флагом ОАЭ. Судно следовало через пролив и было поражено снарядом. В момент атаки буксир оказывал помощь контейнеровозу Safeen Prestige. Домингес призвал все стороны принять меры для защиты моряков и свободы судоходства.

«Я встревожен и глубоко опечален известиями о смертоносной атаке на судно в Ормузском проливе 6 марта 2026 года, в результате которой, по имеющимся сообщениям, по меньшей мере четыре моряка погибли и трое получили тяжёлые ранения», — сообщил Домингес.

Международная морская организация продолжает мониторинг обстановки в регионе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о решении проблемы судоходства в Ормузском проливе. Он пояснил, что это произошло после действий против военно-морских сил Ирана. После сообщений о возможном закрытии Ормузского пролива через него прошло всего два танкера. Суда перевозили нефть и химикаты. Тем не менее Иран опроверг информацию о закрытии пролива.