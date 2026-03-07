За минувшие сутки ВС России отразили четыре атаки ВСУ в Днепропетровской области, сообщило Минобороны 7 марта. Продвижение противника предотвратили бойцы группировки войск «Восток».

«В течение суток в районах населённых пунктов Гай, Добропасово и Великомихайловка Днепропетровской области отражены четыре атаки подразделений ВСУ на бронетехнике», — говорится в сообщении.

А 27 февраля Армия РФ освободила Краснознаменку в Днепропетровской области. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и взяли населённый пункт под контроль.

Ранее Минобороны отчиталось о других успехах российской армии. Например, наши бойцы уничтожили сразу две израильские радиолокационные станции RADA RPS-42, поставленные ВСУ.