Регион
7 марта, 09:46

Армия России отбила четыре атаки ВСУ в Днепропетровской области

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

За минувшие сутки ВС России отразили четыре атаки ВСУ в Днепропетровской области, сообщило Минобороны 7 марта. Продвижение противника предотвратили бойцы группировки войск «Восток».

«В течение суток в районах населённых пунктов Гай, Добропасово и Великомихайловка Днепропетровской области отражены четыре атаки подразделений ВСУ на бронетехнике», — говорится в сообщении.

А 27 февраля Армия РФ освободила Краснознаменку в Днепропетровской области. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и взяли населённый пункт под контроль.

Бойцы ВС РФ уничтожили вертолёт и объекты инфраструктуры ВСУ в течение суток

Ранее Минобороны отчиталось о других успехах российской армии. Например, наши бойцы уничтожили сразу две израильские радиолокационные станции RADA RPS-42, поставленные ВСУ.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

