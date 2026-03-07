Местные жители помогли «Хезболле» прогнать израильский десант в Ливане

Бойцы «Хезболлы» заставили израильских десантников эвакуироваться в ходе боя в районе поселения Наби-Шит на ливано-сирийской границе. Об этом заявили в пресс-службе движения. Всё произошло 6 марта около полуночи, когда четыре вертолёта высадили подразделение в горной местности.

«Вражеское пехотное подразделение продвинулось в сторону восточного квартала населённого пункта Наби-Шит (квартал Аль-Шакр). Когда оно достигло кладбища, в 23.30 группа бойцов исламского сопротивления вступила с ним в бой, используя лёгкое и среднее вооружение», — говорится в сообщении.

На месте завязался интенсивный бой, и израильские десантники начали наносить массированные удары, в том числе 40 с использованием авиации и вертолётов. Когда противник начал отходить, бойцы «Хезболлы» били по маршруту отступления. Им помогали жители соседних деревень.