Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 марта, 13:07

Местные жители помогли «Хезболле» прогнать израильский десант в Ливане

Израильские военнослужащие в Ливане. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Lerner

Израильские военнослужащие в Ливане. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Lerner

Бойцы «Хезболлы» заставили израильских десантников эвакуироваться в ходе боя в районе поселения Наби-Шит на ливано-сирийской границе. Об этом заявили в пресс-службе движения. Всё произошло 6 марта около полуночи, когда четыре вертолёта высадили подразделение в горной местности.

«Вражеское пехотное подразделение продвинулось в сторону восточного квартала населённого пункта Наби-Шит (квартал Аль-Шакр). Когда оно достигло кладбища, в 23.30 группа бойцов исламского сопротивления вступила с ним в бой, используя лёгкое и среднее вооружение», — говорится в сообщении.

На месте завязался интенсивный бой, и израильские десантники начали наносить массированные удары, в том числе 40 с использованием авиации и вертолётов. Когда противник начал отходить, бойцы «Хезболлы» били по маршруту отступления. Им помогали жители соседних деревень.

IRIB: Израильских десантников в форме армии Ливана рассекретили при высадке
IRIB: Израильских десантников в форме армии Ливана рассекретили при высадке

Напомним, ЦАХАЛ предпринял попытку высадки десанта на ливан-сирийской границе, однако столкнулись с засадой «Хезболлы». Израильские военнослужащие понесли потери и отступили. Известно, что они пытались отыскать на местном кладбище останки штурмана Рона Арада, попавшего в плен в 1986 году.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Иран
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • хезболла
  • Израиль
  • Ливан
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar