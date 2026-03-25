«Уголовщина» или «стильно»? Сябитова и организатор свадеб поспорили о новом тренде с рентген-фото молодожёнов

В России набирает популярность тренд молодожёнов с фотографиями из рентген-кабинета. Пары делают рентген-снимки рук с обручальными кольцами. Выглядит это довольно необычно. Life.ru решил узнать мнение о новом тренде у главной свахи страны Розы Сябитовой.

«Там же парами не пускают на рентген, как я понимаю, они идут по очереди. Если мне не изменяет память, перед рентгеном надо снимать всё золото. Кто разрешил сниматься? Это опасно для жизни! Кто это разрешил?» — возмутилась телеведущая.

Сябитова предположила, что такие снимки делают в частных клиниках. Сваха подчеркнула, что не поддерживает данный тренд. По её мнению, на это следует обратить внимание компетентным органам здравоохранения и правоохранителям.

«Это угроза жизни. И это ещё дети делают, да ещё и трендом делают. Мне такое не нравится! Пусть здравоохранение обратит на это внимание. Это вообще противоречит всему и, я думаю, является уголовно наказуемым делом. Ребята, вы о чём? Совсем уже!» Роза Сябитова Сваха

А вот директор свадебного агентства, организатор свадеб Ксения Морозова считает, что тренд с рентген-фото выглядит свежо и честно.

«В свадьбах много глянца и постановочных фото. А тут — правда: ваш скелет и кольца. Чёрно-белый снимок выглядит необычно и красиво. Минимализм, который сейчас в моде. То есть ещё и очень стильно. Я такого ещё не видела, это точно интереснее, чем фото на природе, фото в банкетном зале. И в интерьер красиво вписать можно», — отметила собеседница Life.ru.

При этом она призвала не нарушать правила безопасности и консультироваться с врачом.

