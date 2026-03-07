Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в израильской Хайфе. Ливанское шиитское движение «Хезболлах» взяло на себя ответственность за атаку.

«Хезболла» нанесла удар по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе. Видео © X / bonzerbarry

«Бойцы исламского сопротивления сегодня, в субботу 7 марта 2026 года в 05.30 утра, атаковали нефтеперерабатывающий завод в Хайфе с использованием группы ударных беспилотников», — говорится в заявлении.

Ракеты были запущены со стороны Ирана и Ливана, часть из них, предварительно, смогла пробить защиту системы ПВО «Железный купол». В КСИР также заявили, что в ходе 27-й волны были нанесены мощные удары твердотопливными ракетами — в том числе по штабу американской армии в ОАЭ.