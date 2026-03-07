Женская сборная РФ по футболу вернулась в Москву после сбора в ОАЭ

Женская сборная России по футболу прибыла в Москву после учебно-тренировочного сбора в Объединённых Арабских Эмиратах. Команда вылетела из Дубая. Об этом сообщает ТАСС. Отправление планировали на утро, однако рейс задержали более чем на шесть часов.

«Женская сборная России по футболу прилетела в Москву после завершения учебно-тренировочного сбора в ОАЭ», — говорится в сообщении.

Сбор проходил с 24 февраля по 6 марта. В этот период команда провела товарищеские матчи в городе Шарджа. Один матч команда провела против сборной Ганы, где уступила со счётом 0:4. Запланированную игру со сборной Гонконга отменили. После завершения сбора команда отправилась в Россию.

Ранее женская сборная России провела товарищеский матч против команды Танзании в Шардже. Встреча прошла на фоне напряжённой ситуации на Ближнем Востоке. Матч начался с быстрого гола российской команды. Полузащитница Полина Юкляева открыла счёт уже на первой минуте после дальнего удара под перекладину. Перед перерывом Надежда Смирнова заработала пенальти и сама его реализовала. Во втором тайме она оформила дубль. Позднее Валерия Лушникова забила свой первый гол за национальную сборную. Танзанийская команда смогла ответить лишь одним мячом в концовке встречи. Итоговый счёт матча составил 4:1 в пользу сборной России.