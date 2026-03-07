Внук Галины Польских поборется за медали Паралимпиады в воскресенье

На Паралимпийских играх в Италии стартовали соревнования по сноуборд-кроссу. В пятницу, 7 марта, прошли квалификационные заезды, по итогам которых определились участники плей-офф.

Сборную России в этом виде программы представляли Дмитрий Фадеев и Монзер Филипп Шеббо (внук народной артистки РСФСР Галины Польских). Оба спортсмена успешно преодолели отборочный этап и продолжат борьбу за награды. Фадеев показал 12-е время (59,45 секунды), а Шеббо финишировал 13-м с результатом 1 минута 2,02 секунды.

8 марта спортсмены разыграют путевки в полуфиналы, а затем и в финал, где определятся обладатели медалей.

Напомним, впервые за 12 лет сборная России выступает на Паралимпиаде с флагом и гимном. Старт соревнований получился для россиян успешным — сразу две медали выиграли наши атлеты сегодня. Горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина завоевали бронзовые награды в скоростном спуске. Паралимпиада в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершится 15 марта.

В преддверии стартов в России развернулась масштабная кампания поддержки спортсменов: был запущен флешмоб #ВОтличнойФорме. Через социальные сети соотечественники отправляют слова поддержки и позитивные послания, чтобы зарядить паралимпийцев энергией и вдохновить их на новые победы.